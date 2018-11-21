Жителям Краснодарского края напомнили правила пользования газовым оборудованием

АО «Газпром газораспределение Краснодар» напомнило потребителям о необходимости соблюдать правила безопасного использования газового оборудования

С наступлением холодов растет риск отравлений угарным газом в домах, где он используется при отоплении. Часто причиной трагедии становится самовольный перенос, установка или ремонт газовых приборов, который провели неквалифицированные специалисты. Дымоход могут забить листья или птичье гнездо, поэтому перед началом отопительного сезона следует очищать его и срезать ветки деревьев, растущие над ним.

Проверку и очистку дымовых и вентиляционных каналов следует делать не реже трех раз в год в течение отопительного периода — перед началом, в середине и после завершения сезона.

В пресс-службе «Газпром газораспределение Краснодар» представили правила безопасности пользования газовым оборудованием.

Регулярно самостоятельно проверять тягу в дымоходах и вентканалах. Ее следует проводить перед включением оборудования, а также периодически во время работы. При отсутствии тяги необходимо незамедлительно выключить газовый прибор. Тем, кто живет в многоквартирном доме, нужно сообщить о проблеме в управляющую компанию, жителям частного дома — вызвать сотрудников специализированной компании. Запрещается перекрывать дымоходы шибером или заглушкой. Во время работы газового оборудования в помещении должны быть открыты форточка или фрамуга.

При появлении запаха газа следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть все краны, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу по телефону 04 или 104 с мобильного (вне загазованного помещения). В загазованном помещении запрещается курить, зажигать огонь, включать или выключать освещение и электроприборы, пользоваться электрозвонком.

«Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. Человек сначала чувствует слабость, может появиться металлический привкус во рту. При концентрации угарного газа до 0,32% у человека возникают паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2 % сознание теряется после 2–3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты», — рассказали в «Газпром газораспределение Краснодар».