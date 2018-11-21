УРАЛСИБ и MasterCard провели в Сочи конференцию для банков-партнеров

Банк «УРАЛСИБ» совместно с международной платежной системой Mastercard провели в Сочи традиционную конференцию для банков-партнеров «Сила партнерства»

В ежегодной встрече приняли участие представители более 30 банков со всей России. Форум длился два дня. В рамках программы участники мероприятия обсудили продукты и возможности для банков по развитию карточного, эквайрингового и электронного бизнеса.

Программу форума открыл председатель правления банка УРАЛСИБ Константин Бобров. Он рассказал, каких результатов компания добилась к 30-летнему юбилею, а также о ключевых направлениях стратегии развития банка до 2021 года, рассказали в пресс-службе УРАЛСИБа.

«В 2018 году подошел к концу наш первый трехлетний стратегический период, который выполнен успешно. Мы продолжаем улучшать наши показатели. По итогам прошлого года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета, наша прибыль составила 6 млрд рублей, а за девять месяцев 2018-го — уже 7,5 млрд рублей. По Международным стандартам финансовой отчетности прибыль банка УРАЛСИБ в 2017 году достигла 4 млрд рублей, в 2018 году всего за полгода — 6 млрд рублей. Совокупные активы Банка УРАЛСИБ сейчас составляют около 0,5трлн рублей, а капитал — около 50 млрд рублей», — рассказал Константин Бобров.

Представители УРАЛСИБа рассказали о новых сервисах электронной коммерции для банков-партнеров, линейке карточных продуктов и перезапуске программы лояльности, предложениях для партнеров на основе технологии токенизации, а также о программе лояльности «Партнер Бонус» и маркетинговых акциях, организованных совместно с Mastercard для банков-партнеров.

Представители Mastercard выступили с докладами о сервисах и продуктах платежной системы — о технологии денежных переводов Mastercard MoneySend, продуктовой линейке, ориентированной на бизнес-сегмент, программе лояльности Mastercard «Бизнес-Бонус» и программах для держателей карт во время путешествий, а также о перспективах перехода банков на протокол защиты транзакций 3D Secure 2.0 и биометрическую аутентификацию платежей Identity Check.

На конференции также выступили представители банков-партнеров, которые рассказали о своем опыте продаж платежных карт и транзакционном росте.