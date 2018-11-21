«Кубаньэнерго» планирует до конца года построить на Таманском полуострове новую подстанцию

«Кубаньэнерго» строит новые объекты сетевой инфраструктуры на Таманском полуострове

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов 20 ноября провел выездное совещание по вопросу энергоснабжения транспортной инфраструктуры Таманского полуострова. Во время встречи генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Александр Гаврилов рассказал руководству Минэнерго о ходе строительства нового крупного центра питания на Тамани.

По словам Черезова, строительство электросетевых объектов ведут в рамках проекта развития портовых мощностей на полуострове, а также электрификации Крымского моста.

«До конца 2018 года будет построен новый центр питания — подстанция "Порт" классом напряжения 220/110/35/10 кВ и воздушные линии электропередачи классом напряжения 35-110-220 кВ общей протяженностью порядка 170 км», — сказал заместитель министра.