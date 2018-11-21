«Кубаньэнерго» планирует до конца года построить на Таманском полуострове новую подстанцию
«Кубаньэнерго» строит новые объекты сетевой инфраструктуры на Таманском полуострове
Заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов 20 ноября провел выездное совещание по вопросу энергоснабжения транспортной инфраструктуры Таманского полуострова. Во время встречи генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Александр Гаврилов рассказал руководству Минэнерго о ходе строительства нового крупного центра питания на Тамани.
По словам Черезова, строительство электросетевых объектов ведут в рамках проекта развития портовых мощностей на полуострове, а также электрификации Крымского моста.
«До конца 2018 года будет построен новый центр питания — подстанция "Порт" классом напряжения 220/110/35/10 кВ и воздушные линии электропередачи классом напряжения 35-110-220 кВ общей протяженностью порядка 170 км», — сказал заместитель министра.
По его словам, строительство новых объектов учитывает потребности транспортного и железнодорожного переходов Крымского моста, а также развитие юго-западного района Краснодарского края в будущем.
«Это важнейший проект, в котором мы участвуем сегодня. Работы по строительству подстанции "Порт" были начаты в 2017 году и ведутся опережающими темпами. Для нас это особый энергообъект прежде всего потому, что впервые в современной истории Кубаньэнерго строит подстанцию такого класса напряжения. Это современная, высокотехнологичная подстанция закрытого типа. Ее преимущества в высокой степени надежности, длительном сроке эксплуатации, защите от гололедообразования и ветровых нагрузок», — подчеркнул генеральный директор «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов.
«Завершение работ по строительству ПС 220 кВ "Порт", выполнению строительно-монтажных работ по линейным сетевым объектам, а также по реализации мероприятий по технологическому присоединению указанной подстанции необходимо осуществить в декабре 2018 года», — подчеркнул Черезов.
Дочерняя компания «Россетей» — ПАО «Кубаньэнерго» является заказчиком строительства объектов энергетической инфраструктуры для развития Таманского полуострова.
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