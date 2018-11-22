Специалисты компании «Альпари» стали участниками брифинга о налогах и экономике

Сотрудники международного финансового бренда «Альпари» приняли участие во встрече, организованной газетой «Московский комсомолец»

Брифинг прошел в начале ноября в офисе «Московского комсомольца».

Участники мероприятия поделились мнениями о будущем развитии России с экономической точки зрения. На встрече также обсудили будущее улучшения благосостояния жителей страны, повышение налоговой нагрузки и необходимость проведения правительством новых законодательных инициатив.

В число участников брифинга вошли доктор экономических наук Игорь Николаев, проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов, член совета Конфедерации труда Павел Кудюкин, заместитель главы аналитического центра компании «Альпари» Наталья Мильчакова.

На брифинге обсудили так называемый налог для самозанятых, который приняла Государственная Дума РФ. Участники подняли вопросы, необходим ли такой налог, какие могут быть последствия и станут ли граждане переходить в законодательное поле.

Присутствующие оставили негативные отклики насчет нововведения, аргументируя это тем, что реальные доходы населения уменьшаются на протяжении четырех лет, сообщается в публикации на сайте компании.

«Ранее уже предпринимались шаги вывести самозанятых граждан из тени. Итогами этой попытки стало то, что о себе в налоговых органах заявили 2 тыс. человек. По прогнозам специалистов, нынешняя попытка властей позволит вывести из тени еще около 4 тыс. человек. Это достаточно маленькая цифра, однако в отчетах официальной статистики будет указано, что прирост составил 100%, а может, и более. Но фактически назвать итоги эксперимента удачными едва ли будет возможно, особенно в масштабах страны», — поделилась мнением Наталья Мильчакова.

С 2019 года новый налоговый режим начнет действовать в некоторых регионах страны в качестве эксперимента, который продлится до 2028 года. Для того, чтобы отчитаться перед налоговой службой о своих доходах, нужно будет через специально созданное приложение отправить сумму своего месячного дохода, после чего налоговый орган выставит счет в размере 4% от прибыли, который нужно будет оплатить.