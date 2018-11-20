Bentley Krasnodar выдал автомобиль сотому клиенту

Официальный представитель английского бренда Bentley на юге России выдал юбилейному, сотому владельцу новый Bentley Continental GT

Торжественная выдача автомобиля состоялась в Bentley Krasnodar 9 ноября. Клиента поздравил управляющий директор дилерского центра под аккомпанемент скрипки и саксофона. Также ему вручили презенты от компании КЛЮЧАВТО.

Модель, ставшая юбилейной, — это абсолютная новинка 2018 года, элегантный и инновационный представитель класса гран-туризмо Bentley Continental GT. Торжественное событие люксового бренда Bentley также произошло в преддверии 100-летнего юбилея марки, который состоится в 2019 году.

«Знаменательное событие произошло в преддверии 100-летнего юбилея марки, который состоится в 2019 году. Сотым стал новый Continental GT — самый спортивный представитель модельного ряда Bentley. Уверены, что вековые традиции бренда, ручное исполнение, элегантный и инновационный дизайн эталона класса Gran Turismo подарят владельцу автомобиля множество ярких эмоций во время путешествий», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Bentley Continental GT доступен в двух официальных дилерских центрах на юге страны — в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Он сочетает высокую динамику, роскошное исполнение интерьера и экстерьера и современные технологии. Модель оснащается обновленным шестилитровым двигателем W12 TSI мощностью 635 л. с. и 900 Нм крутящего момента в сочетании с восьмиступенчатой коробкой передач. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды, а его максимальная скорость достигает 333 км/ч.

Интерьер нового Continental GT ориентирован на ценителей современной роскоши, создан с применением натуральных материалов, оснащен технически и отличается вниманием к деталям. Знаковая деталь — 12,3-дюймовый поворотный дисплей, расположенный на трехстороннем вращающемся элементе, который позволяет скрыть его в приборной панели или разместить на месте экрана три элегантных циферблата. Технологии, применяемые при создании кузова, помогли сделать его прочным при малом весе. В оптике модели используется новейшая светодиодная матричная технология, а источником вдохновения при создании передних фар стали бокалы из граненого хрусталя, поверхность которых отражает свет подобно бриллианту.

Новый Continental GT обладает высокими ездовыми характеристиками и оснащен системами Bentley Dynamic Ride, новой системой автоматически подключаемого полного привода и другими.