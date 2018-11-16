«Сочи Парк» наградил лучших сотрудников сезона-2018
В конгресс-центре отеля-замка «Богатырь» 15 ноября состоялась церемония награждения лучших сотрудников первого тематического парка страны
Руководство компании АО «Сочи Парк» наградило специалистов, отработавших на предприятии более трех и пяти лет, а также лучших сотрудников сезона-2018.
Основатель «Сочи Парка» Роман Баталов поблагодарил работников тематического парка и отеля-замка «Богатырь» за профессионализм и подвел итоги четвертого года работы компании и обозначил перспективы развития.
«Прошедший год был богат на события. Мы открыли детский развлекательный комплекс "Страна Медведия", территория парка постоянно благоустраивается, появляются новые островки для комфортного отдыха. Количество наших гостей растет, приближаясь к общей цифре в 5 млн за четыре года работы. И поверьте, это только начало. У нас грандиозные планы, которым непременно суждено сбыться. Мы четко знаем, как будем развиваться и хотим, чтобы "Сочи Парк" становился еще лучше, еще привлекательнее. Для этого у нас есть и потенциал, и возможность», — отметил Баталов.
Генеральный директор «Сочи Парка» Людмила Кузнецова напомнила, что в 2019 году парку исполняется пять лет.
«Это первый большой юбилей, к которому уже началась серьезная подготовка. В следующем сезоне мы планируем подарить нашим маленьким гостям и их родителям новые аттракционы и еще ряд сюрпризов», — сказала Кузнецова.
Как сообщали Юга.ру, с 14 ноября «Сочи Парк» открыт в зимнем режиме, когда гости могут прогуляться по территории, прокатиться на нескольких аттракционах, посетить Дельфинарий и Совариум. В полную силу Парк заработает на новогодних праздниках, с 28 декабря по 8 января.
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