«Сочи Парк» наградил лучших сотрудников сезона-2018

В конгресс-центре отеля-замка «Богатырь» 15 ноября состоялась церемония награждения лучших сотрудников первого тематического парка страны

Руководство компании АО «Сочи Парк» наградило специалистов, отработавших на предприятии более трех и пяти лет, а также лучших сотрудников сезона-2018.

Основатель «Сочи Парка» Роман Баталов поблагодарил работников тематического парка и отеля-замка «Богатырь» за профессионализм и подвел итоги четвертого года работы компании и обозначил перспективы развития.