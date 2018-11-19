В «черную пятницу» в OZ МОЛЛ и обратно можно будет доехать бесплатно

В торговом центре OZ МОЛЛ 23, 24 и 25 ноября пройдут дни скидок и распродаж, приуроченные к акции «Черная пятница»

23 ноября торговый центр будет работать до полуночи. В этот день на шопинг и обратно с 17:30 до 00:30 можно будет доехать бесплатно на маршрутных такси № 60, 61 и 205. 24 и 25 ноября OZ МОЛЛ будет работать по обычному графику до 22:00.

В эти дни посетителей ждут скидки и специальные предложения во всех магазинах торгового центра. Так, в СТОКМАНН, Zara, Bershka, «Спортмастер», Intimissimi, L’Occitane и у других популярных брендов три дня будут действовать специальные цены на новые коллекции, средняя величина скидки составит 50%.

В «Л'Этуаль» можно будет приобрести товары красоты со скидкой до 70%, MANGO прогнозирует снижение цен до 50%. В магазинах ALBA и ETALONI на обувь будет действовать с скидка до 70%. В магазинах товаров для дома скидки начнутся от 30%, а в AP HOME достигнут 70%, на товары категории fashion — от 15%. Детские магазины предлагают скидки от 20% и бонусы. Гипермаркет «О'кей» тоже присоединится к акции и постарается удивить покупателей специальными предложениями все три дня распродаж.

На втором этаже, между ресторанами «Оригами» и «Грузинские каникулы», ведущие Валерий Иванов и Роман Бурмистров проведут розыгрыш для самых активных покупателей и компаний от пяти человек. Совершая совместные покупки, посетители смогут получить еще больше подарков. В конце каждого из дней шопинга среди самых активных покупателей OZ МОЛЛ разыграет бриллианты. За музыкальное сопровождение будет отвечать диджей Катя Инферно.

Подробную информацию о мероприятии, конкурсах, акциях и скидках можно узнать на сайте ozmall.ru.