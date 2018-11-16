Победителями конкурса «Гарантия качества — 2018» стали лучшие производители России и Казахстана

Состоялось награждение победителей международного конкурса «Гарантия качества — 2018»

В рамках конкурса эксперты оценили качество и безопасность отечественной продукции. С мая по ноябрь 2018 года они протестировали 384 образца продуктов из 40 регионов России и Казахстана. Участвовали 89 брендов предприятий пищевой отрасли.

Конкурс проводил Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова Российской академии наук (РАН) при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ.

По итогам проверки на качество и безопасность жюри вручило 146 золотых и 57 серебряных медалей, а также наградило 80 участников дипломами качества. Соревнование проходило в 17 номинациях.

Одним из лауреатов премии стала торговая сеть «Пятёрочка», которая получила четыре золотые медали: марка Fish House за консервы из тунца в собственном соку, крабовые палочки «Снежный краб», два вида печенья и пастила «Шарлиз», вишневый нектар Global Village, шпроты в масле от Fish House.

Также ретейлеру вручили семь серебряных медалей. За бренды «Русский» квас, «Шарлиз» (пастила) и Global Village (красная фасоль) «Пятёрочка» получила три диплома качества.