Победителями конкурса «Гарантия качества — 2018» стали лучшие производители России и Казахстана

Вся Россия

Распечатать

Состоялось награждение победителей международного конкурса «Гарантия качества — 2018»

Конкурс проводил Федеральный научный центр пищевых систем имени В.М. Горбатова Российской академии наук (РАН) при поддержке Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию РФ.

В рамках конкурса эксперты оценили качество и безопасность отечественной продукции. С мая по ноябрь 2018 года они протестировали 384 образца продуктов из 40 регионов России и Казахстана. Участвовали 89 брендов предприятий пищевой отрасли.

По итогам проверки на качество и безопасность жюри вручило 146 золотых и 57 серебряных медалей, а также наградило 80 участников дипломами качества. Соревнование проходило в 17 номинациях.

Одним из лауреатов премии стала торговая сеть «Пятёрочка», которая получила четыре золотые медали: марка Fish House за консервы из тунца в собственном соку, крабовые палочки «Снежный краб», два вида печенья и пастила «Шарлиз», вишневый нектар Global Village, шпроты в масле от Fish House.

Также ретейлеру вручили семь серебряных медалей. За бренды «Русский» квас, «Шарлиз» (пастила) и Global Village (красная фасоль) «Пятёрочка» получила три диплома качества.

Все участники «Гарантии качества» смогут использовать логотип конкурса на упаковках своей продукции. Кроме того, победителям вручили льготы от Минсельхоза и Совета Федерации для продвижения продукции в регионах России и на международном рынке. 

Конкурсы Награды Продукты питания Торговля
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Кондратьев сообщил, когда стартует горнолыжный сезон в Сочи
На Дону предупредили о сильном ветре и снижении уровня воды до опасных отметок
Власти Краснодара хотят выкупить здание возле Рождественского парка и построить там детский центр
В Ставрополе во время пожара из-за непотушенной сигареты погиб один человек
В Краснодаре дело подозреваемой в каннибализме Бакшеевой рассмотрит суд присяжных
Леопард Артек поймал в Кавказском заповеднике енотовидную собаку

Лента новостей

Статьи

Поездка на Эльбрус, лекция о питании, ночь в батутном парке

Чем заняться в выходные 17-18 ноября. Выбор Эволюции Юга.ру

Статьи

Дискотека 80-90-х, концерт L'One, балет «Эсмеральда»

И другие события Краснодара с 16 по 18 ноября

СК РФ завершил расследование убийства многодетной матери в Псебае

Подробности громкого дела

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале