Tele2 отвечает на вопросы пользователей в прямом эфире

Оператор мобильной связи Tele2 15 ноября вышел в прямой эфир со своими пользователями

Первая трансляция компании 20 сентября собрала более 412 тыс. просмотров и попала в топ VK Live. Прямой эфир с Анастасией Качан привлек большую аудиторию: к нему присоединилось более 4 тыс. зрителей. Качан поступило много вопросов, поэтому вместо запланированных 60 минут общение со зрителями продлилось более двух часов.

Новая трансляция началась 15 ноября в 17:00, к ней могли присоединиться все желающие.

Tele2 придерживается подхода «Другие правила» во всех аспектах своей деятельности, в том числе в сфере клиентского сервиса. Компания открыта для своих клиентов и общается с ними за пределами официальных каналов коммуникации. Формат прямых трансляция делает Tele2 еще более доступной для абонентов. Кроме того, это позволяет компании получить информацию от реальных пользователей напрямую. Оператор стал первым на российском телеком-рынке, который организовал прямой эфир с сотрудником группы поддержки.

В сентябре клиенты задавали вопросы об услугах Tele2 и компании в целом: о процедуре перехода к оператору с сохранением номера, о возможностях при нуле, безлимитном интернете, выходе в новые регионы. Автор самого интересного вопроса получил полгода связи в подарок от Tele2.

Оператор постоянно расширяет набор инструментов для взаимодействия с абонентами. По итогам III квартала 2018 года Tele2 подтвердила свое лидерство по NPS: отрыв от ближайшего конкурента увеличился с 15 до 17 процентных пунктов.