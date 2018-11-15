Клиенты УРАЛСИБа смогут получать информацию по контрактам между клиентами из разных стран

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Банк УРАЛСИБ запустил сервис в системе «Клиент — Банк», который позволяет клиенту мониторить информацию о расчетах по внешнеторговым контрактам

Благодаря новому сервису клиент сможет видеть список всех платежей и поступлений с кодами валютных операций по каждому контракту, ожидаемые сроки и список подтверждающих документов. 

Сервис «Клиент — Банк» позволит клиентам иметь систематизированный учет платежей по всем внешнеторговым контрактам, которые обслуживает банк УРАЛСИБ, а также тех, кто не состоит на учете в банке. Это облегчит процесс планирования и распределения финансов, пояснили в пресс-службе компании.

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