Клиенты УРАЛСИБа смогут получать информацию по контрактам между клиентами из разных стран

Банк УРАЛСИБ запустил сервис в системе «Клиент — Банк», который позволяет клиенту мониторить информацию о расчетах по внешнеторговым контрактам

Благодаря новому сервису клиент сможет видеть список всех платежей и поступлений с кодами валютных операций по каждому контракту, ожидаемые сроки и список подтверждающих документов.

Сервис «Клиент — Банк» позволит клиентам иметь систематизированный учет платежей по всем внешнеторговым контрактам, которые обслуживает банк УРАЛСИБ, а также тех, кто не состоит на учете в банке. Это облегчит процесс планирования и распределения финансов, пояснили в пресс-службе компании.