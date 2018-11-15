В Ставропольском крае загорелся и взорвался автомобиль

В селе Грушевском Александровского района 13 ноября взорвалась машина

По данным спасательной службы, местный житель заехал в магазин, оставив автомобиль «ВАЗ-2106» возле входа. Когда он вернулся, то увидел, что в салоне машины много дыма. В магазине мужчине не смогли помочь, поэтому он обратился за помощью к своему брату.

В этот момент баллон внутри машины взорвался. В результате у автомобиля оторвало крышу, а в магазине выбило стекло. Очевидцы обратились в пожарную часть села.