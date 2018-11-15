В Ставропольском крае загорелся и взорвался автомобиль

Ставропольский край

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В селе Грушевском Александровского района 13 ноября взорвалась машина

По данным спасательной службы, местный житель заехал в магазин, оставив автомобиль «ВАЗ-2106» возле входа. Когда он вернулся, то увидел, что в салоне машины много дыма. В магазине мужчине не смогли помочь, поэтому он обратился за помощью к своему брату.

В этот момент баллон внутри машины взорвался. В результате у автомобиля оторвало крышу, а в магазине выбило стекло. Очевидцы обратились в пожарную часть села.

Спасатели прибыли на место происшествия в 20:45 и через четыре минуты потушили огонь. По словам хозяина автомобиля, возгорание произошло в блоке предохранителя из-за короткого замыкания.

От автомобиля остались целыми три колеса и передние фары, сообщили в пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

Как писали Юга.ру, 15 ноября в Тимашевском районе спасатели потушили загоревшийся автомобиль. 

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