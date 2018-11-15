Три тоннеля в Сочи перекроют по ночам из-за плановых работ

В трех тоннелях обхода Сочи с 14 ноября начнут планово-предупредительные работы

Искусственные сооружения закроют для проезда транспортных средств в ночные часы с 22:00 до 5:00 в течение двух недель: с 14 по 29 ноября.

Ограничения, связанные с планово-предупредительными работами по сохранению нормативных транспортно-эксплуатационных характеристик тоннелей, коснутся трех тоннелей на участке Обхода Сочи федеральной автодороги А-147 Джубга — Сочи — граница с Республикой Абхазия, рассказали в пресс-службе управления дорог «Черноморье». А именно:

тоннеля № 1 на км 7+238 (район транспортной развязки рядом с Сочинской ТЭС и улицей Транспортной),

тоннеля № 2 на км 11+240 (район села Верхний Юрт и транспортной развязки Обхода Сочи и улицы Пластунской)

тоннеля № 3 на км 5+071 (район улицы Земляничной)

Объехать автодорожные тоннели можно согласно временной схеме организации дорожного движения по альтернативным маршрутам (улице Транспортной, улице Пластунской, улице Земляничной), указанным на временных дорожных знаках. В интервале с 5:00 до 22:00 автомобили смогут двигаться в тоннелях в штатном режиме без каких-либо ограничений.