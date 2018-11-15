Под Ростовом в ДТП с участием легковушки и «Газели» пострадали два человека
Ростовская область Наталья Евсикова
Под Ростовом 15 ноября произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек
Авария произошла на 2-м км Северного обхода Ростова-на-Дону около 6:10. Водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и столкнулся со встречной «Газелью».
В результате происшествия травмы получили оба водителя. Их доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.
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