Под Ростовом в ДТП с участием легковушки и «Газели» пострадали два человека

Ростовская область

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Под Ростовом 15 ноября произошло ДТП, в котором пострадали несколько человек

Авария произошла на 2-м км Северного обхода Ростова-на-Дону около 6:10. Водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и столкнулся со встречной «Газелью».

В результате происшествия травмы получили оба водителя. Их доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

ДТП Ростов-на-Дону
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