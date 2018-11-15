На Кубани пьяный мужчина до смерти избил свою пожилую мать

В Отрадненском районе мужчину заподозрили в причинении смерти по неосторожности своей 78-летней матери

Установлено, что 54-летний мужчина жил вместе со своей 78-летней матерью на улице Северной в станице Малотенгинской. По данным следствия, 10 ноября местный житель поссорился с пенсионеркой. Во время конфликта он несколько раз ударил родственницу по лицу и груди, от чего она упала на ступеньки крыльца дома. Женщина умерла 13 ноября в больнице от диффузной травмы головного мозга. При этом мужчина рассказал следователям, что его пожилая мать периодически сама падала и не держалась на ногах.

Во время допроса злоумышленник признался в совершении преступления и рассказал о его обстоятельствах. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.