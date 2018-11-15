В двух больницах Брюховецкого района сделают ремонт

Краснодарский край

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В Брюховецком районе в двух участковых больницах сделают ремонт

В Новоджерелиевской больнице приступили к капремонту системы отопления. Контракт на выполнение работ заключили в октябре. Стоимость ремонта составляет 1,2 млн рублей.

В здании Батуринской участковой больницы планируют заменить деревянные окна на пластиковые. Аукцион по выбору подрядчика провели 6 ноября. Контракт на 1,6 млн рублей заключат 19 ноября. Согласно проекту, новые окна установят на цокольном, первом и втором этажах, а также на лестничных клетках.

Подрядчики должны завершить работы в двух больницах до конца года, сообщили 15 ноября в пресс-службе администрации Брюховецкого района.

Брюховецкий район Капремонт Медицина
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В двух больницах Брюховецкого района сделают ремонт

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