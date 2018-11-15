В Азове археологи раскопали мавзолей XIV века

В Азове Ростовской области при раскопках обнаружили мавзолей

На улице Макарского археологи нашли фундаментную траншею кирпичного здания. Предположительно, это мавзолей XIV века. Его стены разобрали, возможно, еще в эпоху средневековья, говорится на сайте Азовского музея-заповедника.

«Эта находка наглядный пример того, что остается от капитальных зданий на территории золотоордынского Азака. Рачительные жители города выбрали весь кирпич до самого основания, включая фундаментную траншею, а обломки они забросали обратно. По этим обломкам можно восстановить контур здания», — рассказал заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский.