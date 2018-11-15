Yota запустила безлимитные тарифы от 10 рублей

Yota обновила линейку тарифов для сматрфонов, которая теперь позволит пользователям подключить безлимитный интернет от 10 рублей

«Для многих клиентов мобильной связи весь интернет теперь помещается в одном приложении. С сегодняшнего дня все наши пользователи могут подключить только безлимит на мессенджерах от 10 рублей, или включить безлимитную соцсеть от 20 рублей», — сказал директор по продукту «Смартфон» Yota Артемий Пономарев.

По его словам, в марте компания запустила экспериментальную линейку без минут и гигабайт для смартфона в Москве и Московской области. За эти месяцы новые условия попробовали 16% пользователей, сообщили 15 ноября в пресс-службе компании.

Продукт для смартфона теперь позволяет выбирать услуги, которые необходимы. Пользователи могут взять по отдельности минуты, гигабайты или получить безлимитный доступ к приложениям WhatsApp, Viber, Skype, Facebook и Facebook Messenger, «Одноклассники», «ВКонтакте», Twitter, YouTube и Instagram. С помощью одной кнопки в приложении можно подключить безлимитный трафик для приложений «Яндекс.Музыка», Apple.Music, «Google Музыка», Zvooq и Sound Cloud.

Безлимитный доступ к мессенджерам доступен от 10 до 15 рублей в месяц в зависимости от региона. Стоимость подключения безлимитных соцсетей составляет от 20 до 25 рублей. Неограниченный трафик к музыке стоит от 30 до 40 рублей, а к YouTube — от 30 до 100 рублей в зависимости от региона.

Линейку дополнили пакетом 50 Гб для абонентов, которые расходуют много трафика на смартфонах. Стоимость подключения такого пакета составляет от 180 до 500 рублей в зависимости от региона. Он доступен пользователям всех субъектов РФ, кроме Магаданской области и Камчатского края. Там максимальный пакет трафика включает от 40 до 42 Гб соответственно.