В Сочи стартовал отопительный сезон

Краснодарский край

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В Сочи 15 ноября начался отопительный сезон

«Есть и проблемные объекты. Газовая компания отказывается подавать газ на котельную ООО "Хоста", несмотря на решение суда. С этим уже придется разбираться судебным приставам и прокуратуре», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

К новому отопительному сезону в муниципальных котельных провели масштабную модернизацию. На самой крупной из них — котельной № 14, обслуживающей центр, а также микрорайоны Макаренко и Ареда — впервые за более чем 30 лет установили новое оборудование.

В ходе модернизации заменили оборудование в котельной № 2 на Чайковского, № 3 на Юных Ленинцев и № 15 в Дагомысе.

Несколько котельных в Лазаревском районе до недавнего времени работали на угольном топливе или мазуте. Масштабный проект по техническому перевооружению позволил перевести большую часть из них на сжиженный газ.

Как сообщали Юга.ру, отопительный сезон в Краснодаре начался 15 октября. Тепло в дома жителей Майкопа начало поступать 26 октября.

ЖКХ Отопительный сезон Сочи
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