В Дагестане при взрыве газа пострадал человек
В Карабудахкентском районе Дагестана ночью 15 ноября взорвался газ в частном доме
В 00:05 спасатели получили сообщение о том, что в селе Карабудахкент произошел взрыв газа в частном одноэтажном доме. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что в результате хлопка газа разрушений в помещении нет.
При взрыве пострадал один человек, его доставили в ожоговый центр Махачкалы. В ликвидации последствий участвовали четыре специалиста с одной машиной, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.
Как писали Юга.ру, 2 ноября в Карабудахкентском районе в тепличном хозяйстве взорвался газ. В результате пострадали три человека, в том числе двое детей.
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