В Апшеронском районе опрокинулся автомобиль, пострадала девушка

В Краснодарском крае 14 ноября произошло ДТП, в котором пострадал один человек

Авария произошла в 13:00 на 40-м км трассы Майкоп — Туапсе. По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем автомобиля Lada не справилась с управлением и съехала с дороги.

В результате машина опрокинулась, девушка получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.