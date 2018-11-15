В Апшеронском районе опрокинулся автомобиль, пострадала девушка
Краснодарский край Ксения Мареич
В Краснодарском крае 14 ноября произошло ДТП, в котором пострадал один человек
Авария произошла в 13:00 на 40-м км трассы Майкоп — Туапсе. По предварительным данным, 24-летняя девушка за рулем автомобиля Lada не справилась с управлением и съехала с дороги.
В результате машина опрокинулась, девушка получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Выселковском районе 12 ноября перевернулся автомобиль.
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