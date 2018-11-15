В Керчи отремонтировали теплотрассу, поврежденную КамАЗом

В Керчи отремонтировали теплотрассу, которую 13 ноября повредил грузовик

Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Бороздин. По его словам, отопление в квартирах жителей должно появиться до конца дня 15 ноября.

«Сварочные работы закончили. Сейчас заполняем первичную трубу теплоносителя для подачи его в микрорайоны. После заполнения будет осуществляться нагрев этой воды. Технологически процесс доведения до нормативных температур может занять более 10 часов», — цитирует «Крыминформ» слова Бороздина.

Как писали Юга.ру, в Керчи 13 ноября грузовик повредил теплотрассу. В результате ДТП без отопления остались 55 многоквартирных домов, два детских сада и две школы.