На Кубани возле реки загорелся автомобиль
Краснодарский край Ксения Мареич
В Тимашевском районе в ночь на 15 ноября спасатели потушили загоревшуюся машину Lexus
Инцидент произошел ночью возде садового товарищества «Строитель». Спасателей вызвали местные жители, которые увидели на берегу реки горящий автомобиль Lexus.
Работники тимашевского отряда «Кубань-Спас», прибывшие на место, потушили возгорание. Владельца машины не было ни внутри салона, ни рядом с ней. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба «Кубань-Спас».
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 19 сентября в районе аэропорта во время движения загорелась машина.
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