На Кубани возле реки загорелся автомобиль

В Тимашевском районе в ночь на 15 ноября спасатели потушили загоревшуюся машину Lexus

Инцидент произошел ночью возде садового товарищества «Строитель». Спасателей вызвали местные жители, которые увидели на берегу реки горящий автомобиль Lexus. Работники тимашевского отряда «Кубань-Спас», прибывшие на место, потушили возгорание. Владельца машины не было ни внутри салона, ни рядом с ней. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба «Кубань-Спас».