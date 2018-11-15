На трассе в Ростовской области перевернулся микроавтобус

Ростовская область

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На Дону 14 ноября два человека пострадали в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом

Авария произошла на 70-м км трассы Элиста — Зимовники. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Москва — Элиста не справился с управлением — машина съехала с дороги и опрокинулась.

Пострадали 22-летняя и 60-летняя пассажирки. Всего в микроавтобусе было девять человек. Полиция проводит проверку, сообщает ТАСС.

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На трассе в Ростовской области перевернулся микроавтобус

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