На трассе в Ростовской области перевернулся микроавтобус
Ростовская область Маша Волобуева
На Дону 14 ноября два человека пострадали в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом
Авария произошла на 70-м км трассы Элиста — Зимовники. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Москва — Элиста не справился с управлением — машина съехала с дороги и опрокинулась.
Пострадали 22-летняя и 60-летняя пассажирки. Всего в микроавтобусе было девять человек. Полиция проводит проверку, сообщает ТАСС.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.