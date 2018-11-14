В Краснодаре до мультимедийного парка «Россия — моя история» продлили еще один маршрут

В исторический парк «Россия — Моя история» в Краснодаре начнет ходить автобус № 56

Ранее 56-й автобус ходил от «Немецкой деревни» до мегацентра «Красная площадь». С 15 ноября его продлят до парка.

Как писали Юга.ру, мультимедийный парк «Россия — Моя история» открылся в Краснодаре 4 ноября. В нем можно узнать об истории России с помощью новых информационных технологий. В четырех залах работают выставки «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» (1914—1945 годы) и «Россия — моя история» (1945—2016 годы).

Комплекс находится на улице Конгрессной, 1. Ранее к нему продлили маршрут автобусов № 62.