Со дна реки Дон подняли военный бронекатер, пролежавший под водой более 75 лет

В Багаевском районе Ростовской области из воды подняли затопленный в 1942 году в реке Дон бронекатер Азовской военной флотилии

Бронекатер БК-201 1938 года выпуска Азовской военной флотилии пролежал более 75 лет на глубине 3,5 метра недалеко от хутора Арпачин.

«Точных данных о боевых подвигах БК-201 установить не удалось, однако известно, что бронекатер был подорван собственным экипажем 27 июля 1942 года», — сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Потопить катер моряки решили, когда после взятия Азова фашистами часть Донского отряда речных кораблей оказалась заперта на реке. По словам вице-губернатора Ростовской области Вадима Артемова, судно было затоплено так, чтобы противник не мог быстро его поднять и использовать против советских войск.

«Команда "речного танка", забрав стрелковое оружие, добралась до Сальска, где обнаружила местный госпиталь. Затем, организовав эвакуацию раненых, краснофлотцы добрались до станции Кавказской. На этом следы отряда теряются», — рассказал Артемов.

Отмечается, что бронекатер представляет большую историческую ценность, так как сегодня не сохранилось катеров, на которые, как на БК-201, были установлены башни от танков Т-28 и Т-35.