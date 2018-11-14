В Абинском районе 17-летний парень на угнанном автомобиле с украденными номерами устроил ДТП

В Абинском районе 14 ноября задержали молодого человека, который устроил аварию на угнанном автомобиле

В поселке Ахтырском сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2110 с государственными регистрационными номерами, которые ранее были похищены с машины ВАЗ-2106, принадлежащей местному жителю.

Информацию о машине направили всем нарядам ДПС. Позже ее увидели на пересечении улиц Набережной и Советской. Полицейские попросили водителя остановиться. Однако тот проигнорировал требование, после чего не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Газель». ВАЗ отбросило на патрульный автомобиль Ford, который стоял на островке безопасности с включенными спецсигналами, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В аварии никто не пострадал. Водителя машины, на которой были установлены похищенные номера, задержали. Им оказался 17-летний местный житель. В его отношении составили шесть административных протоколов.

Правоохранители установили, что автомобиль ВАЗ-2110 с октября разыскивает отдел полиции по Тахтамукайскому району Адыгеи. Машина числится угнанной.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Они устанавливают причастность задержанного к угону.