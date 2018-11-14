На дорогах Ростовской области сняли ограничения для движения пассажирских автобусов

Ростовская область

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На всех трассах Ростовской области открыли движение для пассажирского транспорта, которое было ограничено 13 ноября из-за снегопада

«Все ограничения движения на автодорогах сняты», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как сообщали Юга.ру, в Ростовской области 13 ноября из-за снегопада ограничили движение на трассах Семикаракорск — Мартыновка — Красноармейский и Головное — Красноармейский — Большая Мартыновка. Кроме того, было закрыто движение на дороге Ростов — Волгодонск с нулевого по 200-й км.

Днем 14 ноября сотрудники ГИБДД открыли движение на трассе Ростов — Ставрополь со 106-го по 137-й км.

Дороги Транспорт
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