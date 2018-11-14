Сбербанк и «Фанагория» расширяют объемы сотрудничества

Сбербанк провел пресс-тур в знаменитое винодельческое имение Тамани

ООО АПФ «Фанагория» является одним из значимых клиентов банка. Журналисты ведущих краевых СМИ отправились в поселок Сенной Темрюкского района, где расположен винзавод компании. Представителям прессы продемонстрировали цех розлива и склад на 4 млн. бутылок, коньячное и винохранилище. Журналисты смогли увидеть награды, которые «Фанагория» регулярно получает на международных выставках, и посетить уникальный бондарный цех, в котором производят бочки для выдержки вин и бренди (коньяков) из кавказского дуба.

«Главный приоритет в работе компании "Фанагория" — высокое качество. Наши вина ежегодно завоевывают медали на престижнейших международных выставках, проходящих в Великобритании, Австрии, Франции, Словакии, Китае, Японии, России. Наши собственные виноградники это 3,4 тыс. га, включая питомник для выращивания саженцев на Таманском полуострове, в ближайшее время планируем посадки в районе Анапы», — рассказал генеральный директор компании «Фанагория» Петр Романишин.

Также состоялся пресс-подход, на котором руководители обменялись подарками и ответили на вопросы журналистов.

«На данный момент Сбербанком принято решение о финансировании проекта клиента по реконструкции помещений для брожения и приобретения оборудования по производству винодельческой продукции из винограда, выращенного на территории РФ. Данный кредит рассмотрен по программе льготного кредитования в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1528. Договор будет подписан в ближайшее время. Совокупный объем сделки 327, 5 млн.руб. Мы надеемся эта сделка способствует увеличению объема производства продукции компании», — рассказал управляющий Краснодарским отделением ПАО Сбербанк Андрей Орешко.

Сотрудничество компаний началось в 1995 году, когда в Темрюкском отделении Сбербанка, был открыт первый счет ООО АПФ «Фанагория». Компаньоны регулярно поддерживают различные инициативы друг друга. Так, в 2017 году «Фанагория» и Сбербанк выступили партнерами на благотворительном приеме. Вместе им удалось собрать 6 млн рублей на помощь подопечным фонда «Край добра».