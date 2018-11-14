В Ингушетии из-за нарушений пожарной безопасности закроют рынок и четыре торговых центра

В Ингушетии суд постановил закрыть четыре торговых центра и рынок после того, как там нашли нарушения пожарной безопасности

Прокуратура вместе с представителями МЧС провела проверку и выявила грубые нарушения пожарной безопасности на Универсальном крытом рынке и в торговых центрах «Люкс», «21 Век», «Галерея», «Фабрика», «Корона».

В связи с этим прокуратура Назрани обратилась в Магасский районный суд и потребовала закрыть объекты до устранения нарушений. Суд удовлетворил иски. Однако владельцы обжаловали решение. Административные дела направили в Верховный суд Ингушетии, который отклонил жалобу. Решение Магасского суда вступило в силу.

В торговом центре «Фабрика» владельцы провели ремонт. Там устранили все нарушения. Здание сейчас открыто для посетителей.

Универсальный крытый рынок и ТЦ «Люкс», «21 Век», «Галерея», «Корона» отказались исполнить решение суда. В связи c этим их закроют в принудительном порядке до полного выполнения требований, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Ингушетия.