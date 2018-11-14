Суд арестовал более 14 млн рублей на счету супруги вице-премьера Крыма Нахлупина

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковский счет супруги вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, арестовали более 14 млн рублей, передает «Интерфакс».

Она также уточнила, что с ходатайством об аресте имущества следствие в суд не обращалось.

Как писали Юга.ру, в Москве 17 октября задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Его обвинили в получении взяток и отправили под арест до 17 декабря. Мосгорсуд 14 ноября признал законным арест Нахлупина, обвиняемого в получении взятки.