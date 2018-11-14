Суд арестовал более 14 млн рублей на счету супруги вице-премьера Крыма Нахлупина
Крым Наталья Евсикова
Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на банковский счет супруги вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина
Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. По ее словам, арестовали более 14 млн рублей, передает «Интерфакс».
Она также уточнила, что с ходатайством об аресте имущества следствие в суд не обращалось.
Как писали Юга.ру, в Москве 17 октября задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. Его обвинили в получении взяток и отправили под арест до 17 декабря. Мосгорсуд 14 ноября признал законным арест Нахлупина, обвиняемого в получении взятки.
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