«Газпром межрегионгаз Краснодар» и «Краснодаргоргаз» договорились о сотрудничестве

Единый поставщик природного газа на Кубани ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» и АО «Краснодаргоргаз» договорились о сотрудничестве в сфере газоснабжения

Компании заключили договор транспортировки газа для коммунально-бытовых нужд в 2019 году — с 1 января краснодарцам надо будет заключить договоры поставки газа с ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». С этой даты оплату за газ надо будет переводить в адрес «Газпром межрегионгаз Краснодар», роста цен из-за смены поставщика не будет.

Зонами ответственности АО «Краснодаргоргаз» остались транспортировка газа от поставщика конечному потребителю, обслуживание газопроводов, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, ремонтные работы и техническое присоединение.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Алексей Руднев рассказал, что около 300 тыс. жителей Краснодара по почте начали получать уведомления с офертой (намерением о заключении договора).

«Оферту необходимо заполнить и подписать, после чего бланк следует опустить в специальный ящик в любом отделении "Почты России". Можно направить оферту любым удобным способом в абонентский отдел по адресу: 350063, Краснодар, улица Октябрьская, 44 или по электронной почте: oferta@KRK-RG.ru», — объяснил Руднев.

Он подчеркнул, что всем абонентам в январе 2019 года надо провести все взаиморасчеты с АО «Краснодаргоргаз», а так же предоставить в ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» показания прибора учета по состоянию на 31 декабря 2018 года и предоставлять их поставщику каждый месяц. Сообщить показания счетчика можно, направив сообщение по телефонам: 8 (861) 212-84-50; 8 (861) 212-84-52; 8 (861) 212-84-42; 8 (958) 709-03-55; заполнив форму на сайте или написав на электронную почту участка в Краснодаре: gmk_krasnodar_doc@krk-rg.ru

Генеральный директор АО «Краснодаргоргаз» Александр Семенко рассказал, что во избежание недоразумений в части взаиморасчетов, потребителям газа в Краснодаре надо полностью рассчитаться с АО «Краснодаргоргаз» газ, поставленный до конца 2018 года. Для этого до 15 января 2019 года нужно передать показания счетчиков по состоянию на 31 декабря 2018 года и оплатить квитанции, которые придут в январе.

«В заключение от себя лично, от имени всего трудового коллектива и ветеранов АО "Краснодаргоргаз" обращаюсь ко всем краснодарцам со словами благодарности за 65 лет которые мы были вместе», — сказал Семенко в совместном заявлении представителей двух газовых компаний.