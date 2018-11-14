МТС представила комплект цифровых сервисов для водителей такси

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Компания МТС запустила в продажу комплект цифровых сервисов, который учитывает потребности водителей и пассажиров такси в Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону

Комплект «МТС Такси» разработали на основе изучения пользования интернет-сервисами и голосовыми услугами более 150 тыс. водителей такси и автомобилистов с похожим профилем вождения. Продукт включает в себя две сим-карты, которые обеспечат доступ к цифровым и мультимедийным сервисам для пассажиров и водителей.

Тарифное решение учитывает, что таксист и его клиент могут быть абонентами разных операторов, использовать разные приложения для приема и обработки заказов. Также с помощью «МТС Такси» можно создать точки доступа Wi-Fi в салоне автомобиля и получить полный доступ к набору из 44 телеканалов на смартфоне или планшете.

Комплект «МТС Такси» включает безлимитный интернет на основном номере, который можно использовать для навигации и соцсетей, возможность раздавать трафик на телефон или планшет, для чего есть вторая сим-карта. На нее можно раздать до 30 гб интернета в месяц, которые будут стоить 50 рублей.

Также в комплексе предусмотрено мобильное телевидение с 44 каналами. Два месяца просмотра будут бесплатными, после ежемесячная стоимость услуги составит 50 рублей в месяц.

Получить комплект для таксистов можно в салонах МТС в Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону и других крупных городах России, сообщает пресс-служба компании. 

Интернет Мобильная связь МТС Социальные сети Такси
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