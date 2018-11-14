МТС представила комплект цифровых сервисов для водителей такси

Компания МТС запустила в продажу комплект цифровых сервисов, который учитывает потребности водителей и пассажиров такси в Краснодаре, Сочи и Ростове-на-Дону

Комплект «МТС Такси» разработали на основе изучения пользования интернет-сервисами и голосовыми услугами более 150 тыс. водителей такси и автомобилистов с похожим профилем вождения. Продукт включает в себя две сим-карты, которые обеспечат доступ к цифровым и мультимедийным сервисам для пассажиров и водителей.

Тарифное решение учитывает, что таксист и его клиент могут быть абонентами разных операторов, использовать разные приложения для приема и обработки заказов. Также с помощью «МТС Такси» можно создать точки доступа Wi-Fi в салоне автомобиля и получить полный доступ к набору из 44 телеканалов на смартфоне или планшете.