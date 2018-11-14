В Павловском районе во время снегопада в ДТП пострадали пенсионер и ребенок

В Павловском районе 13 ноября произошла авария, в которой пострадали два человека

ДТП случилось около 19:00 в районе 14-го км трассы станица Старолеушковская — хутор Средний Челбасс.

По предварительным данным, 30-летний водитель Mazda 3 превысил скорость во время снегопада и не справился с управлением. Вследствие этого он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Mitsubishi Mirage, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии травмы получили 67-летний водитель Mitsubishi и его 11-летний пассажир. Их доставили в больницу. По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.