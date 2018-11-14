В Усть-Лабинске открыли отделение Ассоциации юристов России
В Усть-Лабинске создали местное районное отделение Ассоциации юристов России
Председателем отделения избрали Игоря Еремеева.
Специалисты будут проводить бесплатные консультации по юридическим вопросам и оказывать правовую помощь в рамках реализации национальных проектов. Планируется, что представители отделения будут принимать участие в краевых и федеральных программах в сфере правовой защиты граждан, а также содействовать повышению престижа юридических профессий.
Отделение находится на улице Ободовского, 31А, сообщила 13 ноября пресс-служба администрации Усть-Лабинского района.
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