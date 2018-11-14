В Усть-Лабинске открыли отделение Ассоциации юристов России

Краснодарский край

Распечатать

В Усть-Лабинске создали местное районное отделение Ассоциации юристов России

Председателем отделения избрали Игоря Еремеева.

Специалисты будут проводить бесплатные консультации по юридическим вопросам и оказывать правовую помощь в рамках реализации национальных проектов. Планируется, что представители отделения будут принимать участие в краевых и федеральных программах в сфере правовой защиты граждан, а также содействовать повышению престижа юридических профессий.

Отделение находится на улице Ободовского, 31А, сообщила 13 ноября пресс-служба администрации Усть-Лабинского района.

Усть-Лабинский район Юриспруденция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи из-за подтопления обвалился мост через реку
В Павловском районе во время снегопада в ДТП пострадали пенсионер и ребенок
Кубанские врачи вылечили парня со сложным переломом таза
В Усть-Лабинске открыли отделение Ассоциации юристов России
В Крыму столкнулись КамАЗ и «Газель». Погиб один человек
Власти Майкопского района прокомментировали слух о том, что в регионе собираются массово отстреливать бродячих собак

Лента новостей

Статьи

На Кубани на девочку в цирке напала львица. Что не так с цирками шапито в России?

Статьи

И перекрыли «Енисей»… «Краснодар» уходит на перерыв вторым

Колонка Алексея Андронова о матче «Краснодар» — «Енисей»

Статьи

В честь кого назовут краснодарский аэропорт и зачем это нужно?

Юга.ру собрали факты и комментарии по поводу переименования аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале