Компания АСК выяснила возраст покупателей жилья в спальных районах Краснодара
Маркетинговая служба ГК АСК проанализировала структуру сделок компании
Заместитель генерального директора по маркетингу компании Денис Сериков отметил, что покупателями АСК являются жители всей России, однако большой процент занимают краснодарцы и жители края.
«В ходе проведенного исследования мы выяснили, что краснодарцы отдают предпочтение домам, расположенным в тихих и экологически чистых районах города», — рассказал Сериков.
По его словам, популярностью у горожан пользуются ЖК «Спортивный парк» и «Марсель». 70% людей, приобретающих квартиры в этих жилых комплексах — жители Краснодара. Свой выбор они объясняют тем, что комплексы находятся в тихом и спокойном районе.
Первые литеры ЖК «Марсель» уже сдали в эксплуатацию, первые два дома «Спортивного парка» введут в эксплуатацию в течение ноября 2018 года. В основном, квартиры в этих проектах приобретают люди в возрасте 30-40 лет, более 20% покупателей старше 50-ти.
Также популярен среди жителей Краснодара ЖК «Маршал», который возводят в Фестивальном микрорайоне.
«В этом проекте доля жителей Краснодара составляет 87%, значительно больше, чем по другим объектам. Средний возраст покупателя достаточно зрелый. В основном это люди в возрасте 30-40 лет, но существенна и доля поколения 41-50 лет», — отметил Денис Сериков.
Он добавил, что основной причиной покупки квартиры в этом комплексе люди называют его расположение. По словам Серикова, покупатели из других районов Краснодарского края отдают предпочтение микрорайону Гидростроителей, на них приходится треть сделок в жилых комплексах «Ясный», «Мелодия», «Премьера» и Fresh. Квартиры в этом райне берут в основном женщины от 30 до 50 лет.
Новый проект компании АСК «Дом на Школьной» пользуется спросом у молодых семей. Он расположен на удобном расстоянии от центра города и от стадиона «Краснодар» со всеми необходимыми магазинами. Квартиры в ЖК «Мечта» популярны благодаря удачной планировке — рядом с домами есть два детских сада и школа. Жилье в этом районе приобретают люди в возрасте 30-40 лет, семейные пары с детьми.
Согласно результатам исследования компании АСК, наибольшее количество продаж приходится на две возрастные группы — 30-32-летние и 45-47-летние. За 2018 год наблюдается рост сделок с участием людей 25-30 лет.
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