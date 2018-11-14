На Ставрополье мужчина ограбил 13-летнего мальчика
В Предгорном районе Ставропольского края мужчину заподозрили в разбойном нападении на ребенка
По данным следствия, днем 8 октября возле одного из магазинов в селе Винсады 26-летний мужчина несколько раз ударил руками и ногами по голове и телу 13-летнего мальчика. После этого молодой человек забрал у ребенка мобильный телефон стоимостью более 2 тыс. рублей и еще 100 рублей деньгами.
Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (Разбой). Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в Минеральных Водах мужчина в маске и с пистолем попытался ограбить магазин. Его прогнала продавщица со шваброй.
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