На Ставрополье мужчина ограбил 13-летнего мальчика

В Предгорном районе Ставропольского края мужчину заподозрили в разбойном нападении на ребенка

По данным следствия, днем 8 октября возле одного из магазинов в селе Винсады 26-летний мужчина несколько раз ударил руками и ногами по голове и телу 13-летнего мальчика. После этого молодой человек забрал у ребенка мобильный телефон стоимостью более 2 тыс. рублей и еще 100 рублей деньгами.

Мужчину задержали. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ (Разбой). Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.