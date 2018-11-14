Власти Майкопского района прокомментировали слух о том, что в регионе собираются массово отстреливать бродячих собак

Майкопский приют написал, что в районе будут расстреливать бездомных собак. Власти отрицают существование такого распоряжения

Волонтеры майкопского приюта для бездомных животных 13 ноября опубликовали в своем инстаграме пост о том, что обеспокоены слухами о массовом отстреле бездомных животных в регионе. По их словам, участники группы, работающие в администрации района, видели подписанное разрешение об отстреле собак.

Глава Майкопского района Олег Топоров пояснил порталу Юга.ру, что никаких похожих распоряжений не было. В администрации также сообщили, что опубликованная в соцсетях информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких распоряжений «по уничтожению бездомных собак» не было, уточнили в пресс-службе.

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