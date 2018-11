Власти Майкопского района прокомментировали слух о том, что в регионе собираются массово отстреливать бродячих собак

View this post on Instagram

ВНИМАНИЕ!!!✏⚠ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!!!!!! Сегодня вечером нам позвонили участники группы, работающие в администрации и попросили подать пост : Вышло распоряжение по уничтожению бездомных собак... Они видели его своими глазами...Глава сегодня подписал...По всем поселкам Майкопского района будет месиво, говорят как никогда, ибо " за голову " дают 1600 р, соответственно быдло- убийцы постараются убить максимум животных... ни ошейники, ни бирки, ни порода- им не важно ничего, убивать будут даже щенков ((((( нет слов от ужаса, спасайте кого можете, а если увидите убийц за делом- снимайте на фото,а лучше на видео! Максимальный репост!!