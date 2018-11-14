Власти Майкопского района прокомментировали слух о том, что в регионе собираются массово отстреливать бродячих собак

Адыгея

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Майкопский приют написал, что в районе будут расстреливать бездомных собак. Власти отрицают существование такого распоряжения

Волонтеры майкопского приюта для бездомных животных 13 ноября опубликовали в своем инстаграме пост о том, что обеспокоены слухами о массовом отстреле бездомных животных в регионе. По их словам, участники группы, работающие в администрации района, видели подписанное разрешение об отстреле собак.

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ВНИМАНИЕ!!!��✏����⚠ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!!!!!! Сегодня вечером нам позвонили участники группы, работающие в администрации и попросили подать пост : Вышло распоряжение по уничтожению бездомных собак... Они видели его своими глазами...Глава сегодня подписал...По всем поселкам Майкопского района будет месиво, говорят как никогда, ибо " за голову " дают 1600 р, соответственно быдло- убийцы постараются убить максимум животных... ни ошейники, ни бирки, ни порода- им не важно ничего, убивать будут даже щенков ((((( нет слов от ужаса, спасайте кого можете, а если увидите убийц за делом- снимайте на фото,а лучше на видео! Максимальный репост!!

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Глава Майкопского района Олег Топоров пояснил порталу Юга.ру, что никаких похожих распоряжений не было. В администрации также сообщили, что опубликованная в соцсетях информация не имеет ничего общего с действительностью. Никаких распоряжений «по уничтожению бездомных собак» не было, уточнили в пресс-службе.

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Животные Майкоп
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