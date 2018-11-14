В Сочи иномарка насмерть сбила перебегавших дорогу мужчину и женщину
В Сочи 13 ноября произошло ДТП, в котором погибли два человека
Несчастный случай произошел в 17:20 на улице Ленина в районе дома 162. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Nissan Bluebird наехал на мужчину и женщину, которые перебегали дорогу в неположенном месте, в зоне видимости надземного пешеходного перехода, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
В результате ДТП женщина погибла на месте, мужчина — по дороге в больницу. Их личности устанавливают.
Колонка Алексея Андронова о матче «Краснодар» — «Енисей»
Юга.ру собрали факты и комментарии по поводу переименования аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.