В Сочи иномарка насмерть сбила перебегавших дорогу мужчину и женщину

В Сочи 13 ноября произошло ДТП, в котором погибли два человека

Несчастный случай произошел в 17:20 на улице Ленина в районе дома 162. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Nissan Bluebird наехал на мужчину и женщину, которые перебегали дорогу в неположенном месте, в зоне видимости надземного пешеходного перехода, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

В результате ДТП женщина погибла на месте, мужчина — по дороге в больницу. Их личности устанавливают.