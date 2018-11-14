В Краснодаре осудили телефонного террориста
В Краснодаре мужчину осудили за ложную информацию о бомбе в «Магните»
Суд установил, что 7 августа 33-летний местный житель из своего дома позвонил в единую дежурную диспетчерскую службу и рассказал о бомбе в «Магните» на улице 1-го Мая, 97/1. Сотрудники УМВД проверили сообщение и не нашли никаких взрывных устройств.
Мужчину обвинили по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему назначили один год ограничения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, в конце сентября в Сочи мужчину отправили в колонию после ложных сообщений о минировании клубов.
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