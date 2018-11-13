В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега

Ростовская область

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В Ростовской области вечером 13 и 14 ноября синоптики прогнозируют ухудшение погоды

По данным Ростовского гидрометцентра, снег усилится в ближайшие два-четыре часа 13 ноября и будет идти до утра 14 ноября. Спасатели рекомендуют жителям воздержаться от поездок на автомобилях, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, в Ростове 12 ноября выпал первый снег. На двух трассах Ростовской области 13 ноября из-за снега ограничили движение пассажирского транспорта. Непогода спровоцировала два массовых ДТП на трассе М4 «Дон». 

МЧС Погода
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