В Чечне сгорел двухэтажный автосервис

Чечня

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В чеченском Урус-Мартане 13 ноября произошел пожар в здании автосервиса

Спасателям сообщили о возгорании двухэтажного автосервиса, расположенного на окраине города, в 13:58. Они выехали на место и потушили пожар в 14:39. Была угроза перехода огня на соседний магазин «Рубин», однако пожарные ее предотвратили.

Площадь пожара составила 400 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.

В тушении были задействованы 26 человек и шесть машин, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Чеченской Республике.

МЧС Пожары
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