Жителя Крыма осудили на четыре года за изготовление взрывчатки для поджога леса

Ялтинский суд вынес приговор жителю Крыма, который собирался поджечь лес с помощью взрывчатки

Мужчина изготовил два самодельных взрывных устройства зажигательного действия. После этого он перевез их к лесу, расположенному недалеко от храма Святого архистратига Михаила в поселке Ореанда. По данным ФСБ, там он планировал поджечь лес, чтобы дестабилизировать социально-политическую обстановку в регионе.

Кроме того, в гаражном боксе он хранил дымный порох, который приобрел незаконно. Сотрудники управления ФСБ нашли и изъяли у него взрывные устройства и взрывчатое вещество. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам колонии общего режима и 110 тыс. рублей штрафа, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ по республике.