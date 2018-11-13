В Новороссийске житель ближнего зарубежья в маске ограбил ювелирный магазин

В Новороссийске будут судить мужчину, который ограбил ювелирный магазин

В полицию обратилась сотрудница одного из ювелирных магазинов города. Она рассказала, что в торговый зал зашел мужчина в маске и потребовал отдать деньги из кассы, угрожая пистолетом. Получив отказ, злоумышленник похитил с витрины ювелирные украшения и скрылся.

Подозреваемого задержали на одной из улиц города через несколько часов. Во время личного досмотра в кармане его брюк нашли похищенные изделия. При дальнейшей проверке полицейские установили причастность мужчины к еще двум подобным преступлениям, совершенным в Новороссийске и Армавире. Ущерб превысил 2 млн рублей.

Мужчину обвиняют по ч. 2, 3, 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.