В Новороссийске житель ближнего зарубежья в маске ограбил ювелирный магазин

Краснодарский край

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В Новороссийске будут судить мужчину, который ограбил ювелирный магазин

В полицию обратилась сотрудница одного из ювелирных магазинов города. Она рассказала, что в торговый зал зашел мужчина в маске и потребовал отдать деньги из кассы, угрожая пистолетом. Получив отказ, злоумышленник похитил с витрины ювелирные украшения и скрылся.

Подозреваемого задержали на одной из улиц города через несколько часов. Во время личного досмотра в кармане его брюк нашли похищенные изделия. При дальнейшей проверке полицейские установили причастность мужчины к еще двум подобным преступлениям, совершенным в Новороссийске и Армавире. Ущерб превысил 2 млн рублей.

Мужчину обвиняют по ч. 2, 3, 4 ст. 162 УК РФ (Разбой с применением оружия). Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Новороссийск Ограбление Полиция
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