На Кубани автомобиль съехал в кювет и перевернулся
Краснодарский край Валерия Дульская
В Выселковском районе 12 ноября перевернулся автомобиль
Авария произошла около 22:00 на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, 33-летний водитель машины ВАЗ-21130 превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП мужчину с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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