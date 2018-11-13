На Кубани автомобиль съехал в кювет и перевернулся

Краснодарский край

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В Выселковском районе 12 ноября перевернулся автомобиль

Авария произошла около 22:00 на трассе М-4 «Дон». По предварительным данным, 33-летний водитель машины ВАЗ-21130 превысил скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП мужчину с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Автомобили Выселковский район ДТП
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