На Дону в селе сгорел многоквартирный дом
Ростовская область Оксана Васильченко
В селе Чалтырь Мясниковского района 13 ноября произошел пожар в многоквартирном доме
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 0:27. Им рассказали, что на улице 9-я Линия горит одноэтажный многоквартирный дом.
Спасатели выехали на место и локализовали огонь в 2:40. Пожар полностью потушили в 3:30. Площадь возгорания составила 800 кв. метров.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении были задействованы 39 человек и 11 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
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