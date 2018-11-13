На Дону в селе сгорел многоквартирный дом

В селе Чалтырь Мясниковского района 13 ноября произошел пожар в многоквартирном доме

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 0:27. Им рассказали, что на улице 9-я Линия горит одноэтажный многоквартирный дом.

Спасатели выехали на место и локализовали огонь в 2:40. Пожар полностью потушили в 3:30. Площадь возгорания составила 800 кв. метров.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В тушении были задействованы 39 человек и 11 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.