Девочку, которая выпала из окна школы в Сочи, перевели в краснодарскую больницу

Ученицу, которая выпала из окна школы в Сочи, 12 ноября перевели для лечения в Краснодар

«12 ноября девочку транспортировали в Краснодар», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе управления здравоохранения администрации Сочи. В ведомстве не уточнили состояние здоровья ребенка в данный момент. Как сообщали Юга.ру, в Сочи 8 ноября 12-летняя ученица выпала из окна третьего этажа средней школы № 28 на улице Лесной, 1.