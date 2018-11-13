Девочку, которая выпала из окна школы в Сочи, перевели в краснодарскую больницу
Краснодарский край Валерия Дульская
Ученицу, которая выпала из окна школы в Сочи, 12 ноября перевели для лечения в Краснодар
«12 ноября девочку транспортировали в Краснодар», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе управления здравоохранения администрации Сочи.
В ведомстве не уточнили состояние здоровья ребенка в данный момент.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи 8 ноября 12-летняя ученица выпала из окна третьего этажа средней школы № 28 на улице Лесной, 1.
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