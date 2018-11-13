В минобрнауки Адыгеи прокомментировали идею об увеличении числа обязательных ЕГЭ

Министр образования и науки Адыгеи Анзаур Кершев считает, что в ближайшие два года число обязательных Единых государственных экзаменов не изменится

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что ЕГЭ по истории может стать обязательным после 2022 года. Сейчас обязательными являются русский язык и математика.

«Идея увеличения количества обязательных экзаменов для 11-классников в рамках государственной итоговой аттестации в ближайшие два года практически невозможна. Для ее реализации потребуется серьезная предварительная работа на всех уровнях системы образования. Она включает, во-первых, общественно-профессиональное обсуждение, разработку модели, схемы и содержания экзамена. Во-вторых, потребуется определенное время для отработки технологии проведения этого экзамена, анализа результатов ее апробации, а также для обучения педагогических кадров. Кроме того, для этого потребуется предусмотреть в региональных бюджетах средства, связанные с дополнительными затратами», — прокомментировал Керашев.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, в 2022 году, когда новые стандарты появятся в старшей школе, введут ЕГЭ по иностранному языку в качестве обязательного для всех выпускников. В 2019–2021 годах собираются разработать модели контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по иностранному языку на основе госстандартов.