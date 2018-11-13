В минобрнауки Адыгеи прокомментировали идею об увеличении числа обязательных ЕГЭ
Министр образования и науки Адыгеи Анзаур Кершев считает, что в ближайшие два года число обязательных Единых государственных экзаменов не изменится
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Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что ЕГЭ по истории может стать обязательным после 2022 года. Сейчас обязательными являются русский язык и математика.
«Идея увеличения количества обязательных экзаменов для 11-классников в рамках государственной итоговой аттестации в ближайшие два года практически невозможна. Для ее реализации потребуется серьезная предварительная работа на всех уровнях системы образования. Она включает, во-первых, общественно-профессиональное обсуждение, разработку модели, схемы и содержания экзамена. Во-вторых, потребуется определенное время для отработки технологии проведения этого экзамена, анализа результатов ее апробации, а также для обучения педагогических кадров. Кроме того, для этого потребуется предусмотреть в региональных бюджетах средства, связанные с дополнительными затратами», — прокомментировал Керашев.
По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, в 2022 году, когда новые стандарты появятся в старшей школе, введут ЕГЭ по иностранному языку в качестве обязательного для всех выпускников. В 2019–2021 годах собираются разработать модели контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по иностранному языку на основе госстандартов.
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Отмечается, что в целом в Адыгее в 2018 году экзамены прошли без нарушений, удалось реализовать новые технологические требования Рособрнадзора. Одиннадцать человек получили по 100 баллов, из них три выпускника — по русскому языку, три — по химии, четыре — по истории, один — по информатике.
Уточняется, что второй год нет двоечников по русскому языку. Однако проблемным для учащихся школ является экзамен по математике. За шпаргалки с экзаменов удалили двух выпускников 9 классов и двух выпускников 11 классов. Также они лишись права пересдачи экзаменов в этом году.
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