В Лабинске сгорела крыша частного дома

Краснодарский край

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В Краснодарском крае спасатели вечером 12 ноября потушили пожар в частном доме

Сообщение о возгорании в Лабинске поступило в 20:12. Прибывшие на место спасатели установили, что горит кровля частного дома, площадь возгорания составила около 60 кв. метров. 

Пожар локализовали в 20:31, полностью ликвидировали — в 20:41. На месте работали шесть специалистов с двумя машинами спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, 12 ноября на Дону в Батайске при пожаре в частном доме погибли два человека. 

Лабинский район МЧС Пожары
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