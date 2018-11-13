В Лабинске сгорела крыша частного дома
Краснодарский край Ксения Мареич
В Краснодарском крае спасатели вечером 12 ноября потушили пожар в частном доме
Сообщение о возгорании в Лабинске поступило в 20:12. Прибывшие на место спасатели установили, что горит кровля частного дома, площадь возгорания составила около 60 кв. метров.
Пожар локализовали в 20:31, полностью ликвидировали — в 20:41. На месте работали шесть специалистов с двумя машинами спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 12 ноября на Дону в Батайске при пожаре в частном доме погибли два человека.
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