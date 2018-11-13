В Адыгее планируют построить новый корпус дома-интерната

В Адыгее планируют построить новый корпус Майкопского психоневрологического дома-интерната

Министерство труда и социальной защиты России поддержало эту инициативу. Для строительства нового корпуса дома-интерната на 125 мест Адыгея расчитывает получить 400 млн рублей в 2020-2021 годах.

«Необходимость расширения площади дома-интернета связана с его переуплотнением, сейчас в доме-интернате содержится более 300 инвалидов I, II и III групп, страдающих психоневрологическими заболеваниями и нуждающихся в постоянном уходе», — пояснил порталу Юга.ру министр труда и социального развития Адыгеи Джанбеч Мирза во время встречи с первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Алексеем Вовченко.

Сейчас учреждение обеспечено необходимыми помещениями: комнатами отдыха, столовой, процедурными кабинетами. Новый корпус будет предназначен не только для проживания, но для организации досуга, профессиональной ориентации. Там обустроят жилые комнаты, медицинские кабинеты, мастерские для лучшей социализации инвалидов.

Кроме того, министры обсудили необходимость приобретения в 2019 году десяти машин для расширения мобильных бригад на общую сумму 21 млн рублей, строительства Республиканского центра комплексной реабилитации инвалидов и другие вопросы.

«В ходе переговоров достигнута договоренность о взаимодействии с федеральным центром и положительном решении озвученных проблем. Это позволит выполнить обозначенные главой республики Муратом Кумпиловым задачи по улучшению ситуации в социальной сфере, а также выполнении мероприятий в рамках нацпроекта», — отметил Джанбеч Мирза.