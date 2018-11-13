На Ставрополье подросток из детдома украл конфеты и четыре пачки сигарет
В поселке Солнечнодольске Ставропольского края подросток украл конфеты, сигареты и мелкую бытовую технику
Суд установил, что 12 июля 17-летний парень без ведома взрослых ушел из детского дома. На одной из улиц поселка через открытое окно на первом этаже он залез в квартиру, хозяйка которой спала. Там подросток похитил ТВ-приставку, интернет-роутер, конфеты, четыре пачки сигарет и 300 рублей.
Парня признали виновным по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Ему назначили шесть месяцев лишения свободы условно.
Кроме того, министру образования Ставропольского края внесли представление из-за недостаточно эффективной профилактической работы с несовершеннолетними. Сотрудников детского дома «Солнышко» поселка Солнечнодольска привлекли к дисциплинарной ответственности.
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